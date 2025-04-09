وزارة الاتصالات تنعي الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

نعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببالغ الحزن والأسى الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد مسيرة علمية ومهنية حافلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خالص تعازيه في الفقيدة، قائلاً: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنعى الزميلة والأخت العزيزة الدكتورة ريم بهجت، التي رحلت بعد رحلة عطاء كبيرة أثرت خلالها قطاع التعليم الجامعي المتخصص، وأسهمت في تأسيس جامعة رائدة أعدّت أجيالًا من الكوادر الشابة المؤهلة لخدمة الوطن في أحد أهم القطاعات الحيوية".

وتُعد الراحلة أول رئيس لجامعة مصر للمعلوماتية، التي أنشأتها الوزارة بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما كانت من أوائل الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بمصر والوطن العربي، ولها إسهامات بارزة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

حصلت الدكتورة ريم بهجت على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة إمبريال كوليدج بلندن عام 1991، والتي رشحت رسالتها لجائزة التميز من الجمعية البريطانية للحاسبات، كما نالت درجة الماجستير بتقدير امتياز من نفس الجامعة عام 1987.

وشغلت الراحلة عددًا من المناصب القيادية، أبرزها مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو مجلس خبراء وعلماء مصر، والمستشار الثقافي المصري لدى المملكة المتحدة وإيرلندا، ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عملها كعميد لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.

وتقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وأبنائها وتلاميذها، ولأسرة جامعة مصر للمعلوماتية، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.