ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: بدء فعاليات احتفالية عيد العلم السابع عشر "صور"

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم السابع عشر.

بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد رئيس الجامعة سابقًا، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم سابقًا، والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، وأعضاء مجلس الجامعة الموقر، والمكرمين من العلماء والباحثين بكافة كليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة، وذلك اليوم الأربعاء. 

inbound4370847654099001507
inbound4370847654099001507
inbound7660377289969887032
inbound7660377289969887032
inbound2429510789638734090
inbound2429510789638734090
inbound1193002298247181990
inbound1193002298247181990
جامعة الفيوم إحتفالية عيد العلم السابع عشر وزارة التعليم العالي رئيس جامعة الفيوم محافظة الفيوم