جامعة الفيوم: بدء فعاليات احتفالية عيد العلم السابع عشر "صور"

شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم السابع عشر.

بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد رئيس الجامعة سابقًا، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم سابقًا، والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، وأعضاء مجلس الجامعة الموقر، والمكرمين من العلماء والباحثين بكافة كليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة، وذلك اليوم الأربعاء.

inbound4370847654099001507

inbound7660377289969887032

inbound2429510789638734090