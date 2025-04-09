ضبط 9 أطنان مخلل و8400 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

شَن قطاع تموين جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية برئاسة المهندس عاطف عراقي ومصطفى بيومى المفتش بالقطاع، للمرور بدائرة مدينة العاشر من رمضان على المحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 طن مخلل بمخزن بمدينة العاشر بدون بيانات وتم تحرير محضر برقم 3125 جنح العاشر ضد صاحب المخزن.

كما تم ضبط 6000 عبوة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل هايبر وتم تحرير محضر برقم 3126 جنح العاشر.

فيما تم ضبط 2400 عبوة مياه غازية مشروب أطفال داخل محل بالعاشر مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 3127 جنح العاشر.

وضبط 300 لتر زيت طعام وتم تحرير محضر برقم 3128 جنح العاشر ضد صاحب المخزن، كما ضبط 14 مخالفة تموينية ضد المخابز بلدية (لنقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.