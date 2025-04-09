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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم توضح عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لكل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، عن تفاصيل عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وتوزيع درجات المواد وفقًا للنظامين الجديد والقديم، في إطار حرص الوزارة على ضمان دقة التقييم وموضوعيته.

تفاصيل أسئلة ودرجات المواد:

اللغة العربية: يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، تشمل 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى: يتكون الامتحان من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم): يشمل 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم): يتكون الامتحان من 31 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و29 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

التاريخ والجغرافيا: يشمل كل منهما 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والكيمياء والفيزياء والأحياء: يتكون الامتحان في كل منهم من 46 سؤالًا، 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الجيولوجيا (نظام قديم): يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الرياضيات (النظام القديم): تشمل المواد المختلفة (الجبر والهندسة الفراغية، التفاضل والتكامل، الاستاتيكا، الديناميكا، الرياضيات التطبيقية، الرياضيات البحتة) 20 سؤالًا، 2 سؤال مقالي و18 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الإحصاء: يتكون الامتحان من 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الاختيار من متعدد التفاضل والتكامل التطبيق التربية والتعليم امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة