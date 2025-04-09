التعليم توضح عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لكل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، عن تفاصيل عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وتوزيع درجات المواد وفقًا للنظامين الجديد والقديم، في إطار حرص الوزارة على ضمان دقة التقييم وموضوعيته.

تفاصيل أسئلة ودرجات المواد:

اللغة العربية: يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، تشمل 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى: يتكون الامتحان من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم): يشمل 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم): يتكون الامتحان من 31 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و29 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

التاريخ والجغرافيا: يشمل كل منهما 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والكيمياء والفيزياء والأحياء: يتكون الامتحان في كل منهم من 46 سؤالًا، 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الجيولوجيا (نظام قديم): يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الرياضيات (النظام القديم): تشمل المواد المختلفة (الجبر والهندسة الفراغية، التفاضل والتكامل، الاستاتيكا، الديناميكا، الرياضيات التطبيقية، الرياضيات البحتة) 20 سؤالًا، 2 سؤال مقالي و18 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الإحصاء: يتكون الامتحان من 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.