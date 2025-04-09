تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صومعة أسوان بالجوزيرة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال كافة الشحنات والكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى .

إسماعيل يتفقد صومعة أسوان بالجوزيرة ويؤكد على أهمية تقديم كافة التسهيلات للمزارعين

جاء فى ظل الإستعداد لإنطلاق موسم حصاد القمح لعام 2025 بداية من منتصف إبريل الجارى ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال جولته التفقدية برفقة المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمهندس رجب درديرى رئيس قطاع مطاحن أسوان ، حرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن بداية من مرحلة الوزن عبر ميزان بسكول مروراً بمعمل التحاليل الخاص بتحديد نقاوة القمح ونظافته ، وما يترتب عليه من تحديد سعر الأردب ، ثم مرحلة التفريغ للكميات الموردة ، وحتى مرحلة التخزين .

كما أطمئن محافظ أسوان على توافر أجهزة الحماية المدنية لتحقيق السلامة والصحة المهنية ، وأيضاً حساسات التهوية والرطوبة للحفاظ على جودة القمح المورد والدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة ووفقاً لقياس الجودة والنقاوة .

وكلف محافظ أسوان بضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 600 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر من المساحة المنزرعة بالقمح بإجمالى 409 ألف و 547 فدان ، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية ، وهو الذى يتكامل معه إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة .

تجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل 166 ألف طن

ومن جانبه أوضح مدير عام التموين بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم تجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل 166 ألف طن .

ولفت مدير عام التموين إلى أن مواقع التخزين تضم صومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، ، وبنكر المفالسة 15 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن .

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