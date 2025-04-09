ضبط مسجل خطر بحوزته مخدر الشابو في الفيوم

ألقت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات أثناء محاولته ترويجها في قرية بيهمو بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام مسجل خطر بحيازة كمية من المخدرات والقيام بالترويج لها بقرية بيهمو بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، والنقيب شريف أيمن معاون مباحث المركز ، من القبض على المتهم ويدعى«حمادة .ن » وشهرته 33 سنة، مقيم بقرية بيهمو بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشابو ، تقدر بحوالي "170" كيس، أثناء محاولته ترويجها ومبلغ مالى وهاتف محمول، ودراجه بخاريه ، وتبين أنه له معلومات جنائية وسبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى ترويج مخدرات وسرقة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.