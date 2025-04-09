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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدر الشابو في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات أثناء محاولته ترويجها في قرية بيهمو بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام مسجل خطر بحيازة كمية من المخدرات والقيام بالترويج لها بقرية بيهمو بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، والنقيب شريف أيمن معاون مباحث المركز ، من القبض على المتهم ويدعى«حمادة .ن » وشهرته  33 سنة، مقيم بقرية بيهمو بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشابو ، تقدر بحوالي "170" كيس، أثناء محاولته ترويجها ومبلغ مالى وهاتف محمول، ودراجه بخاريه ، وتبين أنه له معلومات جنائية وسبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى ترويج مخدرات وسرقة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

مركز شرطة سنورس محافظة الفيوم ضبط مسجل خطر بحوزته مخدر الشابو قرية بيهمو بدائرة مركز سنورس