تموين المنيا يواصل حملاته المكثفة على المخابز والأسواق

واصلت مديرية التموين بالمحافظة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والحفاظ على جودة الخبز المدعم والسلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك .

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 140 مخالفة في المخابز، تنوعت بين (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف في دقيق بلدي مدعم - غلق بدون عذر - عدم الإعلان عن لوحة التعليمات - عدم نظافة أدوات العجين - عدم إعطاء بون صرف - عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش )، وذلك في ظل المتابعة اليومية للمخابز البلدية لضمان الالتزام بجودة الخبز .

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية شملت المرور على الأسواق لرصد الحالة التموينية ومدى توافر السلع وجودتها، وأسفرت الجهود عن تحرير 16 مخالفة في مجال الأسواق والسلع ومطابقتها للمواصفات، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار تنوعت ما بين (لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي – عدم وجود فواتير – ذبح خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار) وتم خلال الحملة مصادرة كمية من السجائر المهربة ومصادرة كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة .

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