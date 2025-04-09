المصري يسعى لحسم مباراته أمام سيمبا في ربع نهائي الكونفدرالية

يحل النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بنيامين مكابا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، والساعة الرابعة بتوقيت دار السلام بالعاصمة التنزانية، على أن يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports 5، وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

وتأكد غياب النيجيري جون ايبوكا مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق أمام فريق سيمبا التنزاني، جاء ذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.

وكان قد نجح إيبوكا في إحراز الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من، حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".