بسبب الدولار والأونصة..الذهب في مصر يقفز 60 جنيها مسجلا 4410 جنيهات للجرام

عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع جديد في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات قياسية مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4410 جنيهات بارتفاع حوالي 60 جنيها بعد هبوط أمس إلي مستويات 4350 جنيها وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم جاء مع بداية قوية لتداول الذهب العالمي الذي عاد إلى التداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة من جديد، بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع من جديد ليصل إلى مستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تسعير الذهب المحلي.

التغيرات في سعر الصرف جاءت بسبب الانخفاض الكبير في أسواق الأسهم العالمية بسبب المخاوف من تعريفات ترامب الجمركية، وهو ما دفع المستثمرين حول العالم إلى عمليات بيع أدوات الدين في الدول الناشئة لمحاولة تعويض خسائرهم، وهو ما تسبب في زيادة الطلب على الدولار في مصر.

أيضاً عودة الأسواق المصرية إلى العمل بكامل طاقتها بعد إجازة عيد الفطر قد زاد من الطلب على الدولار لينتج عن هذا ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سعر الذهب المحلي.

هذا وقد تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بشكل طفيف في يناير الماضي ليصبح بمقدار 3.42 مليار دولار بعد أن كان عند 3.44 مليار دولار في يناير من عام 2024 منخفضا بنسبة 0.58% فقط وفقا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية.

أشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب ارتفع خلال تداولات اليوم ليعوض جزء من الخسائر السابقة وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار توسع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على الصين.

ارتفع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بشكل كبير مع بداية التداولات بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة اليوم.

استقرت تداولات سعر الذهب العالمي اليوم فوق المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، ليثبت أقدامه فوق خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل كما يجد الدعم من ارتفاع مؤشر الزخم ليبتعد عن المنطقة الحيادية.

أما عن السعر المحلي:

عاد سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى الارتفاع والتداول فوق المستوى 4400 جنيه للجرام بعد التذبذب الذي شهده خلال الجلسات الماضية، حيث يحاول السعر الثبات فوق هذا المستوى لاستكمال مسيرة الصعود بدعم من سعر الذهب العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.