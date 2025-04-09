ايرادات سينما الشعب خلال أيام عيد الفطر المبارك

تسلم وزير وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو تقريرا حول أنشطة وزارة الثقافة خلال أيام العيد الفطر المبارك وكان من ضمنها تقرير حول ايرادات سينما الشعب بقصور الثقافة

بيان مجلس الوزراء ذكر أن التقرير أفاد أن الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت خلال مبادرة “سينما الشعب” بـ 16 محافظة عرض ثلاثة أفلام من إنتاج موسم العيد، بسعر موحد قدره 40 جنيهًا للتذكرة، وبلغت إيراداتها نحو مليون ومئة ألف جنيه،

وقد بدأت العروض منذ اليوم الأول للعيد في مواقع مثل: قصر ثقافة روض الفرج، دمنهور، الزقازيق، المحلة، طنطا، القناطر الخيرية، الأنفوشي، البحر الأعظم، قنا، وأسيوط، وغيرها، والأفلام التي تم عرضها هي “نجوم الساحل”، “الصفا الثانوية بنات”، و”سيكو”، وحققت جميعها حضورًا كثيفًا من الجمهور، في تأكيد على أهمية المبادرات السينمائية التابعة للوزارة في توسيع رقعة الخدمات الثقافية والترفيهية.