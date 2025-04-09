أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

استقرت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، استقرارا ملحوظا في محلات و أسواق ومحلات الجزارة والمنافذ المتنوعة التابعة لهيئات الدولة المختلفة ومنافذ وزارة الزراعة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، ويرجع استقرار سوق اللحوم المصري إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم عبر المنافذ الحكومية مما أدى إلى سيطرة الحكومة على السوق والأسعار.

أسعار اللحوم الحمراء



سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و450 جنيها.

ويتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح ما بين 270 و300 جنيه.

وتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم ما بين 350 و400 جنيه.

أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 450 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الضأن من 450 - 475 جنيها.

أسعار اللحوم في المنافذ

وصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه.

بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو .

سجل سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

فيما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

لحوم وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو السجق في منافذ وزارة الزراعة اليوم نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة

سجلت أسعار اللحوم البرازيلي بالمنافذ 280 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم الهندي نحو 290 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار كيلو الريش الضاني من 380- 420 جنيهًا .

بلغت أسعار المفروم البلدي لتتراوح من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار السجق البلدي عند 300 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

بالنسبة لأسعار اللحم المفروم الجملي فسجل 300 جنيه للكيلو.