القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل خطة إسرائيل لجعل رفح الفلسطينية منطقة عازلة

أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك خططا إسرائيلية لجعل رفح الفلسطينية بأكملها منطقة عازلة، حيث يواصل الاحتلال نسف المباني في منطقة موراج بين خان يونس ورفح الفلسطينية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال استهدف مربعا سكنيا مكتظا بالسكان في حي الشجاعية بمدينة غزة، وهناك عدد كبير من الجرحى والمفقودين جراء مجزرة الشجاعية.

وفي نفس السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، أن الجيش بدأ توسيع ممر موراج الفاصل بين خان يونس ورفح الفلسطينية ويعمل على تدمير المباني على طوله، وأن خطط الجيش تتضمن هدم جميع المباني في رفح الفلسطينية وتحويلها إلى منطقة مماثلة لشمال قطاع غزة.

وأضاف إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية، أن تحرك الجيش في رفح الفلسطينية يستهدف إيجاد أدوات ضغط جديدة على حماس.