إعلام عبري: نواب في الكنيست الإسرائيلي تلقوا طرودا "مشبوهة"

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن عددا من أعضاء في الكنيست وشخصيات عامة، تلقوا طرودا مشبوهة تحمل رسائل تهديد وأن وحدة مكافحة الجريمة الوطنية "لاهف 433" تحقق في محتواها.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إنه تم إرسال المظاريف للفحص، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر حظر نشر في التحقيق.

وأشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن: "هذه جرائم خطيرة تمس الأمن الشخصي وتهدد أمن الدولة".

في العام الماضي، أرسلت مجموعة تُعرف باسم "المنتقمون الإسرائيليون" رسائل تهديد إلى أعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم وأفراد عائلاتهم.

ووفقًا لمصادر سياسية، فُتح تحقيق في ذلك الوقت، ولكن لم يُعثر على الجاني، ومؤخرًا، رصد الكنيست موجة متجددة من إرسال الرسائل.