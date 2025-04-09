موعد مباراة المصري وسيمبا بالكونفدرالية والقناة الناقلة

يخوض النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء مباراته أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي، كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

موعد مباراة المصري وسيمبا بالكونفدرالية

تقام المباراة على استاد بنيامين مكابا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، والساعة الرابعة بتوقيت دار السلام بالعاصمة التنزانية.

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيمبا في الكونفدرالية

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن القناة التي ستنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

فرص تأهل النادي المصري في المباراة أمام سيمبا

في حال حصول المصري على التعادل بأى نتيجة سيتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، أو الهزيمة بفارق هدف واحد.

الفائز في مباراة المصري وسيمبا

من المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري وسيمبا مع الفائز من لقاء الزمالك وستيلينبوش في نصف نهائي البطولة.

قائمة الفريق المصري امام سيمبا

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

تصريحات بوجلبان للمباراة

قال الكابتن أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إننا جاهزون تمامًا لمباراة الغد أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف بوجلبان خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، إننا نسعى لحصد بطاقة التأهل، رغم قوة فريق سيمبا على ملعبه.

وأكد المدير الفني للمصري، درسنا طريقة لعب سيمبا، ولدينا عدة سيناريوهات للمباراة، لافتا إلى أن الحضور المكثف لجماهير سيمبا للمباراة سلاح ذو حدين.

واستكمل، أتمنى الصعود لإدخال السعادة على جماهير المصري، مؤكدا أن اللاعبين على أتم الاستعداد لتعويض غياب جون ايبوكا.