صحة غزة: 36 شهيدا و41 مصابا جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في غزة، سقوط 36 شهيدا و41 مصابا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أفاد الدفاع المدني في غزة، أن معظم الإصابات جراء قصف حي الشجاعية تتركز على الحروق وبتر الأطراف، وأنهم يحتاجون إلى معدات ثقيلة للوصول إلى الشهداء والعالقين تحت الأنقاض.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية، أفاد أن عددا كبيرا من الجرحى تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال في حي الشجاعية، حيث استهدف الاحتلال منطقة مكتظة بالسكان في حي الشجاعية.