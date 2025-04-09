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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدًا من قيادات الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، القمص باسليوس وكيل دير الأنبا بولا بمركز ناصر،  والقمص فام وكيل دير الأنبا انطونيوس، في لقاء يجسد روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن.وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.
خلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس متانة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا يحتذى به في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش المشترك، وهو ما يعكس روح مصر الحقيقية التي تظل دائمًا رمزًا للوحدة والمحبة والسلام.
وأكد رئيس الجامعة، أهمية تبادل الزيارات و التهاني بين عنصري الأمة في المناسبات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تقوية النسيج الوطني، ويؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيا الله عز وجل، أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات .

من جانبهم، أكد الوفد أن الأعياد والمناسبات تعد فرصة متجددة لترسيخ أواصر المحبة والسلام بين أبناء مصر، والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد  على تماسكها التاريخ، مؤكدين ان أعياد المصريين للجميع، فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

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