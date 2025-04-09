زواج عرفي وأب محبوس.. سيدة تعذب طفلتها الرضيعة بأكتوبر

أقدمت سيدة علي ضرب ابنتها الرضيعة وقامت بعضها واحداث كدمات وسحجات متفرقة بجسدها، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

سيدة تعذب ابنتها الرضيعة في أكتوبر

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة رضيعة تعاني من كدمات وسحجات متفرقة وبها آثار عضة بشرية وادعاء موافقتها سقوطها من علو داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها أفادت بزواجها عرفيا من عاطل محبوس علي ذمة أحد القضايا ونفت ارتكابها واقعة التعدي علي الطفلة وادعت سقوطها.

جري التحفظ على والدة الطفلة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.