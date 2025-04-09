تاس: استدعاء السفير السوري لدى روسيا إلى دمشق وتغييره

أبلغ مصدر دبلوماسي وكالة تاس الروسية، أن السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري، قد أُبلغ باستدعائه إلى دمشق بعد القرار بتغييره.

وأضاف المصدر: "أبلغت دمشق السفير الجعفري أنه سيتم تعيين سفير جديد لدى موسكو، وستصدر وزارة الخارجية السورية بيانًا رسميًا".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، نشرت السفارة على قناتها على تليجرام أن الجعفري سيغادر موسكو لتولي منصب جديد في دمشق إلا أن البعثة الدبلوماسية أوضحت لاحقًا أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعرضت للاختراق، ولم يُصدر أي إعلان رسمي بشأن استبدال السفير.