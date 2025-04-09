خبير: زيارة ماكرون لمصر تعكس رسائل مهمة حول وقف النار في غزة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تعكس رسائل مهمة حول ضرورة وقف النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، موضحا أنها تلفت أنظار العالم نحو ما يحدث من مجازر في غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي تنتهك كل المواثيق الدولية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الزيارة ألقت الضوء على الدور الكبير لمصر في إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ودورها في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم لهم، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة ورغم ذلك تقف مع الشعب الفلسطيني في كل المواقف.

وأوضح أحمد سيد أحمد، أن هذه الزيارة تعكس وجود دعما دوليا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة ووجود توافق أوروبي تمثله فرنسا حول هذا الأمر، متابعا أن زيارة العريش تعكس جهود مصر الدبلوماسية للحشد لدعم الشعب الفلسطيني والوصول إلى حل الدولتين.