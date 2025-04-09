واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة المنظومة التعليمية بمختلف المراكز والمدن ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " حيث تفقد المحافظ مدرسة الجنينة والشباك الإعدادية المشتركة بمركز نصر النوبة .

محافظ أسوان يتفقد مدرستى الجنينة والشباك الإعدادية ونوبة المستقبل للغات بنصر النوبة

وتضم 100 طالب وطالبة داخل 6 فصول ، و 23 حجرة وقاعة ، ويتم تنفيذ مشروع الصيانة الشاملة السنوية بها بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه حيث شملت تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لدورات المياه والواجهة ، وكذا أعمال الكهرباء والنجارة .

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مدرسة نوبة المستقبل الخاصة ( لغات / عربى) والتى تضم 465 طالب وطالبة داخل 22 فصل ، وتقام المدرسة على مساحة 5940 م2 ، وتم دخولها الخدمة فى العام الدراسى 2015/2016 عقب الإنتهاء من إنشاؤها بتكلفة إستثمارية وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه ، لتكون باكورة التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالعملية التعليمية من خلال زيادة عدد مدارس اللغات الخاصة .

ضرورة توفير المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب داخل 1519 مدرسة على مستوى المحافظة

وأثناء جولته التفقدية داخل هذه المدارس برفقة محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الإهتمام الملحوظ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعليم ، وهذا يتطلب ضرورة توفير المناخ الملائم والمناسب أمام أبنائنا الطلاب داخل 1519 مدرسة على مستوى المحافظة لتخفيزهم على الإنتظام داخل المدارس ، وزيادة التحصيل الدراسى ، ليحققوا مراكز متقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة .

وأشاد محافظ أسوان بالدعم المستمر للمنظومة التعليمية بالمحافظة من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالتعاون المثمر والبناء لوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس مما يساهم بدوره فى تحقيق طفرة فى قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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