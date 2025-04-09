عراقجي: عدم الثقة في الجانب الأمريكي تعطل المباحثات المباشرة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن بلاده "مستعدة للانخراط بشكل جدي" لإبرام اتفاق، لكنه وصف وجود "جدار كبير من عدم الثقة" بين طهران وواشنطن.



وأكد عراقجي، في مقال رأي نُشر في صحيفة واشنطن بوست، أن المحادثات ستكون غير مباشرة، رغم زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم السابق أنها ستكون مباشرة.



وفي الشهر الماضي، أعرب ترامب عن رغبته في إبرام اتفاق جديد يضع قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الأصلي - المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة - خلال ولايته الأولى.



وقال عراقجي: "إن السعي إلى مفاوضات غير مباشرة ليس تكتيكًا أو انعكاسًا لأيديولوجية، بل خيار استراتيجي متجذر في التجربة"، مضيفًا: "نواجه جدارًا كبيرًا من انعدام الثقة، وتكنّ لنا شكوك جدية حول صدق النوايا، ويتفاقم هذا الوضع بإصرار الولايات المتحدة على استئناف سياسة "الضغط الأقصى" قبل أي تفاعل دبلوماسي".



وسعت الولايات المتحدة إلى الحد من إمكانية قيام إيران بتطوير سلاح نووي ودعمها للمجموعات التابعة لها في الشرق الأوسط من خلال حملة الضغط القصوى المتمثلة في العقوبات العقابية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق الأصلي.



وقال عراقجي، إن تجربة طهران في مشاهدة "عدم رغبة أو قدرة" الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الأول أقنعت كثيرين في إيران بالإصرار على "ضمانات للوفاء المتبادل بالالتزامات".