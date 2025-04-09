السوداني يعلن موعد الانتخابات التشريعية العراقية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء عن تحديد موعد الانتخابات التشريعية بشكل مبكر أي قبل 7 أشهر من موعدها المحدد.

وصوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته اليوم على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، وفقا لما أورده موقع السومرية نيوز العراقي.

وبهذا التصويت المباغت والمبكر، يبدو أن السوداني قطع النزاع بشأن رواية "تشكيل حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات"، والتي قادت زعيم دولة القانون نوري المالكي، والاطار التنسيقي، إلى عقد اجتماع وإصدار بيانات تحذر من "تقسيم العراق" في حال تأجيل الانتخابات.

وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 اشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون "سابقة من نوعها"، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.