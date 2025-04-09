مقتل 6 حوثيين وإصابة 16 آخرين في هجمات أمريكية على اليمن

قال الحوثيون، إن ضربات أميركية على محافظة الحديدة غرب اليمن أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين اليوم، بعد يوم من إعلانهم مهاجمة سفن حربية أمريكية وموقع عسكري إسرائيلي.



ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن سكان مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قولهم إن منطقة سكنية تعرضت لهجوم، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.



وقال أحد السكان: "وقعت ثلاث ضربات عنيفة متتالية. يقع منزلي جنوب المدينة، باتجاه المطار. انفتحت نوافذ المنزل".



كانت الضربات شديدة، وأصابت إحداها منزل صديقة. أصيب جميع أفراد عائلتها، لكن لم يُقتل أحد.



وقال مصدر محلي آخر إن المنطقة التي تعرضت للقصف هي حي راقي في المدينة الساحلية، لكن أجزاء منها مهجورة منذ فترة، كما استولى الحوثيون على عدد من المنازل.



وأضاف المقيم أن "الحوثيين أغلقوا الآن المنطقة بالكامل".



نقلت وسائل إعلام الحوثيين عن المتمردين اتهامهم للقوات الأمريكية بتنفيذ الضربات.

وأفادت قناة المسيرة بسقوط "قتلى وجرحى في استهداف العدو الأمريكي" لمديرية الحوك بالحديدة. وأضافت أن فرق الدفاع المدني تُكافح الحرائق في موقع الحادث وتعمل على إنقاذ أي ناجين.