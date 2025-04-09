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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تعرب عن قلقها من اعتقال أمريكى فى تايلاند وتدعو لاحترام حرية التعبير

الشرطة في تايلاند
الشرطة في تايلاند
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال السلطات فى تايلاند لمواطن أمريكى يُدعى بول تشامبرز، بتهم تتعلق بقانون "إهانة الذات الملكية" وقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنها تتابع القضية عن كثب.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس، فى بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة تأخذ على محمل الجد مسؤوليتها في تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين في الخارج، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية على تواصل مع نظيرتها التايلاندية بشأن القضية.

وأضافت بروس أن هذه الواقعة تعزز المخاوف الأمريكية طويلة الأمد من استخدام قوانين "إهانة الذات الملكية" فى تايلاند، داعية السلطات التايلاندية إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم استخدام القوانين لتقييد التعبير المشروع.

 

وأوضحت المتحدثة أن القنصلية الأمريكية فى بانكوك تقدم الدعم القنصلي اللازم لتشامبرز، مشيرة إلى أن واشنطن طلبت الوصول إليه للاطمئنان على وضعه وتقديم المساعدة اللازمة.

 

كما أكدت أن الولايات المتحدة، بوصفها حليفا لتايلاند، ستواصل متابعة القضية وتدعو إلى معاملة عادلة لبول تشامبرز.

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