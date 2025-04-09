ظهور سلالة جديدة من جدرى القرود فى المملكة المتحدة من النوع Ib

أعلنت المملكة المتحدة عن حالة أخرى لسلالة جديدة معدية من الجدري المائي أو جدري القرود، لتكون بذلك أحدث دولة أوروبية تُبلغ عن إصابة.

سلالة جديدة من جدري القرود

أصابت السلالة الجديدة من جدري القرود آلاف الأشخاص في وسط أفريقيا منذ ظهورها في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام ٢٠٢٣.

معظم حالات الإصابة الإحدى عشرة بفيروس mpox من النوع Ib في المملكة المتحدة كانت مرتبطة بالسفر لكن وكالة الأمن الصحي البريطانية ذكرت أن أحدث إصابة، والتي تم الإبلاغ عنها في أبريل، كانت لشخص لم يسافر مؤخرًا ولم تكن له صلة بحالات مؤكدة سابقًا.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم رصد أي حالات أخرى بين المخالطين المقربين للشخص، وأن خطر الإصابة على الجمهور لا يزال منخفضًا.

سُجلت أولى الحالات في المملكة المتحدة في أكتوبر 2024، عندما مرض شخص بعد عودته من دول أفريقية تنتشر فيها السلالة، ثم نقل فيروس mpox إلى ثلاثة أفراد من أسرته.

لقاح جدري القرود

في سبتمبر، اشترت حكومة المملكة المتحدة أكثر من 150،000 جرعة من لقاح mpox استعدادًا لمخاطر فيروس clade Ibالمحتملة، وافتتحت مؤخرًا مواقع تطعيم في جميع أنحاء إنجلترا.

هناك نوعان فرعيان من فيروس الجدري المائي. النوع الثاني، المتوطن في غرب أفريقيا، تسبب في تفشي المرض عالميًا، مما دفع السلطات الصحية إلى حالة تأهب قصوى في أوروبا وأمريكا الشمالية عام ٢٠٢٢. ويستمر هذا الفيروس في الانتشار هناك بمستويات منخفضة.

في الوقت نفسه، يُعتقد أن النوع الأول، المتوطن في وسط أفريقيا، يُسبب مرضًا أكثر شدة وخطر وفاة أكبر.

تم تحديد مجموعة فرعية من السلالة الأكثر خطورة، والمعروفة باسم المجموعة Ib، في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر 2023، وانتشرت منذ ذلك الحين على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في بوروندي وأوغندا.