تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الورش والوحدات بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة .

محافظ أسوان يتفقد الورش والوحدات بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة

عقب إستماعه لمطالب أصحاب الورش الحرفية برفقة محمد عبد العزيز ، ومسئولى هيئة التنمية الصناعية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن عاصمة الإقتصاد الإفريقى تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، والتى تتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة فى ظل التيسيرات والتسهيلات والغير مسبوقة التى قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة إستكمال تشغيل 308 وحدة وورشة حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل .

المحافظ يثمن بدورات التوعية التى ساهمت فى تشغيل 145 وحدة فى فترة وجيزة

وثمن محافظ أسوان زيادة جرعات التوعية من خلال تنظيم دورات تدريبية للمنتفعين ، والتى ساهمت فى زيادة الإقبال على الإنتفاع بالوحدات من 3 وحدات إلى 145 وحدة فى فترة زمنية وجيزة حيث تم تنفيذ هذه الدورات بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، والمبادرة الرئاسية " إبدأ " ، وجامعة النيل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد وتأهيل الشباب أصحاب الوحدات الصناعية لإكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشروعات الصناعية بكفاءة وفاعلية ، وليكونوا نماذج مشرفة يحتذى بها فى إدارة الأعمال للمشروعات المختلفة .

ووجه المحافظ الدعوة لشباب المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء النوبة لإغتنام وإستثمار هذه الفرصة الذهبية فى أكبر الصروح الصناعية من أجل توفير المزيد من فرص العمل بتشغيل هذه الوحدات والورش ، وللتسويق الجيد والمتميز لها ، ولتكون المنطقة قاعدة إنطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها المتنوعة .

مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لتقديم مختلف التسهيلات لتشغيل المنطقة الصناعية وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

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