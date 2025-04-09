بعد نجاحها في المواسم الماضية.. مسلسلات الـ15 حلقة تتربع على عرش دراما رمضان

أصبحت المسلسلات ذات الـ15 حلقة الخيار الأفضل للجمهور، ذلك نظرًا لسرعة إيقاعها وبُعدها التام عن المط والتطويل، وهو ما يناسب العصر الحالي الذي جعل صنّاع الدراما يلجأون إلى هذه الظاهرة كنوع من التغيير ورغبة في مواكبة العصر والأجيال الجديدة في ظل انتشار المنصات الرقمية، وفي دراما رمضان 2025 يتكرر المشهد باستمرار مسلسلات 15 حلقة مع ازدياد في عدد الأعمال عن المواسم السابقة.

أبرز الأعمال المنافسة هذا الموسم في السباق الرمضاني 2025

مسلسل "النص"

دارت أحداث مسلسل "النص" في إطار من الكوميديا، ويعتمد على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل "النص" من تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، وجيه صبري، إخراج حسام علي، بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، دنيا سامي، صدقي صخر، عبدالرحمن محمد، سامية طرابلسي، دعاء حكم

مسلسل "عقبال عندكوا"

مسلسل "عقبال عندكوا" تدور أحداثه من خلال حلقات منفصلة متصلة، حيث يستعد (سها) و(فادي) للزواج لكنهما يقعان في العديد من المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهم لحل هذه المشاكل، تتداخل حياتهما مع 7 حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، تجعلهم يعيدون التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول إلى حافة الانفصال.

"عقبال عندكوا" بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشنواني، تأليف كل من أحمد سعد والى، وعلاء حسن، ومن إخراج علاء إسماعيل>

مسلسل "قلبي ومفتاحه"

دارت أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه" في إطار اجتماعي رومانسي حول السائق عزت الذي يلتقي بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

شارك في بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" كل من، مي عز الدين، آسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، وغادة طلعت، وآخرين ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل "جودر 2"

قدم الفنان ياسر جلال فيمسلسل "جودر 2"مع نخبة متميزة من نجوم الفن بجانب الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان القدير رشوان توفيق الذي شارك في الموسم الماضي من مسلسل "جودر" وأعرب عن سعادته قائلًا: "وافقت على العمل وتوقعت هذا النجاح، أنا سعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شيء، من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم".

وتابع في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "المشهد الذي قدمته صعبًا ولكنه نال إعجابهم كثيرًا، لا مانع لدي من الظهور كضيف شرف، خاصة إذا كانت الأحداث تستدعي ذلك، وأهم شيء هو السيناريو وجودته".

مسلسل "ولاد الشمس"

جمع مسلسل ولاد الشمس النجمين أحمد مالك وطه دسوقى، حيث تقاسم الثنائي بطولة العمل في دراما رمضان 2025، وهو فكرة أحمد مالك وسيناريو وحوار مهاب طارق ومن إخراج شادي عبدالسلام، وحقق العمل نجاحا فنيا وجماهيريا واسعا.

مسلسل "عايشة الدور"

عادت الفنانة دنيا سمير غانم إلى السباق الرمضاني بعد غياب استمر سنوات، بمسلسل "عايشة الدور" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، من تأليف وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج أحمد السبكي.

مسلسل "أثينا"

تدور أحداث مسلسل "أثينا" حول مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لاختراقات من قبل عالم الإنترنت المظلم، ما يعرضهم لعدة مشاكل وعواقب خطيرة.

شارك في بطولة مسلسل "أثينا" ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، محمود قابيل، تامر هاشم، نبيل عيسى، وآخرين، من تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل "أشغال شاقة جدًا"

يناقش مسلسل "أشغال شاقة جدًا" تعرض أبطال العمل هشام ماجد وأسماء جلال للكثير من المواقف البعض منها ساخر والكثير منها مأساوي، وتتواصل الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل "حمدي" و "ياسمين" بعد أن يكبر أولادهما، ويزداد عددهم وتختلف اهتماماتهم، فضلا عن المشاكل التي تواجههم في عملهم، مما ينعكس على حياتهما معًا ويفجر الكثير من المفاجآت خلال الأحداث.

"أشغال شاقة جدًا" يخوض بطولته هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار، تأليف خالد وشيرين دياب واخراج خالد دياب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل "إخواتي"

ينافس مسلسل "إخواتي" في السباق الرمضاني 2025، يتناول المسلسل خلال أحداثه قضايا المرأة وعلاقات الأخوة، من خلال حبكة مثيرة تدور حول 4 شقيقات، يواجهن صراعات حياتية معقدة، ويمتد العمل على مدار 15 حلقة، ويضم مجموعة من النجوم الذين يقدمون أداءً قويًا ضمن إطار درامي مشوق.

مسلسل "إخواتي" من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح.

اختبار وتنوع حقيقي

ترى الناقدة الفنية حنان شومان بأن وجود مسلسلات مكونة من 15 حلقة خلال موسم رمضان ليس أمرًا غريبًا بل هو أمر طبيعي يتماشى مع احتياجات الأعمال الدرامية في الوقت الحالي، هناك أعمال تتكون من 8 أو 10 حلقات، مؤكدة أن جودة العمل تظل هي العنصر الأهم في جذب المشاهدين.

وأضافت: "هذه النوعية تتماشى مع طبيعة المشاهدين في وقتنا الحالي، وبسبب النجاح الكبير الذي حققته هذه النوعية من المسلسلات اتجه الكثير من صنّاع الدراما إلى تقديمها وهذه خطوة جيدة، وخصوصًا في موسم رمضان، إذ تتيح للجمهور مشاهدة كم كبير من المسلسلات المختلفة".

الناقدة الفنية حنان شومان

حلقة مشوقة وأحداث سريعة

فيما قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس لم يعد عدد الحلقات هو المعيار الأساسي بل أصبحت جودة المحتوى والإيقاع السريع هو المحور الرئيسي، وبالتالي انتشار الـ15 حلقة في دراما رمضان هذا العام تصحيح لخطأ رهيب كان يقع فيه صناع الدراما.

وتابعت: "جودة العمل الفني تتوقف على الفكرة ومدى أهميتها للناس، والكتابة الجيدة والجماليات الخاصة بالصورة والتمثيل والمونتاج وغيرها، لذا فإن تقليل عدد الحلقات ليس أمرًا سيئًا بل بالعكس يساعد في تحسين الجودة".