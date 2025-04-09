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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات حادث تصادم وسقوط متوفى بالقاهرة

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة حدوث مصادمة ومتوفى بالقاهرة
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 تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات واقعة حدوث حادث تصادم ومتوفى بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
 فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوجود مصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى بدائرة القسم  بالفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة " ملاكى" وسيارة "نقل بمقطورة" حيث إصطدم قائد السيارة الأولى بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق "توفى متأثراً بإصابته" ولاذ بالفرار من مكان الحادث، وأثناء محاولة قائد السيارة الثانية تفادى الحادث إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابها.   
 أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة و ضبط قائدها (مقيم بدائرة القسم)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها .

القاهرة حدوث مصادمة ومتوفى بالقاهرة البساتين بالطريق الدائري