أسعار السمك في السوق المصرية اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025

تباينت أسعار السمك و المأكولات البحرية ، بين ارتفاع واستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

و تعد الأسماك و المأكولات البحرية من أهم أنواع الأطعمة التي تلقي قبولا كبيرا علي مائدة المصرين باختلاف شرائحهم , و هي من أهم بدائل اللحوم الحمراء لدي المصريين نظرا لقيمتها الغذائية العالية و تنوع أسعارها بما يتوافق مع ميزانية كل أسرة.

السمك البلطي

ارتفع سعر السمك البلطي الكبير في الأسواق اليوم ليتراوح بين 87 - 97 جنيها للكيلو .

و استقر سعر السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 75 و85 جنيهًا للكيلو.

و ثبت سعر السمك البلطي الأسواني، ليتراوح من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

فيما وصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي المجمد، ليتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

السمك المكرونة

سجل سعر السمك المكرونة الخليجي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

و بلغ سعر كيلو السمك المكرونةال سويسي اليوم بين 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

و تراوح سعر سمك برانيس إسكندراني من 90 - 150 جنيهًا للكيلو .

و بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الأسماك المتنوعة

سجل سعر السُّبيط “ الكاليماري” اليوم، بين 220 و350 جنيهًا.

و يتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم، من 40 إلى 185 جنيهًا حسب الحجم .

و سجل سعر سمك القاروص ، من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو .

و تراوح سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو الدنيس، ما بين 90 و275 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كيلو البوري، من 165 إلى 195 جنيهًا.و سجل سعر كيلو السمك البوري الأصغر حجمًا، من 90 لـ 130 جنيهًا.

أسعار المأكولات البحرية

يتراوح سعر الجمبري الجامبو، ما بين 580 و700 جنيه للكيلو.

و سجل سعر الجمبري كبير الحجم، ليتراوح ما بين 510 و570 جنيهًا للكيلو.

و يتراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 380 و500 جنيه للكيلو.

فيما تراوح سعر الجمبري صغير الحجم، ما بين 170 و370 جنيهًا للكيلو.

و استقر سعر الجمبري المجمد، ليثبت سعره ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.