إحالة عاطل لمحكمة الجنايات في اقتحام مسكن جدة خطيبته وسرقتها بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر إحالة عاطل بتهمة اقتحام مسكن جدة خطيبته وسرقتها الي محكمة الجنايات.

اقتحام عاطل شقة جدة خطيبته بالظاهر

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من سيدة بأنها لدى حضورها لزيارة والدتها مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.