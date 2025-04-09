الأرصاد تحذر: ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار يؤثر على حركة الملاحة البحرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن اضطراب حركة الملاحة البحرية ليلا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الامواج 2.5_4 متر.

واضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

كما يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على كافة الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد .

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة



ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغرى 20 درجة .