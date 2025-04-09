المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف فتاة وهتك عرضها بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة البساتين.

هتك عرض فتاة بالبساتين



وأسندت النيابة العامة، تهم خطف فتاة وهتك عرضها حيث قام المتهم بخطف المجني عليها بواسطة سلاح أبيض مطواة وعندما شاهد الفتاة خطفها وأخذها داخل التوك توك برفقته، وتوقف بالمجني عليها بمكان خال من المارة لهتك عرضها واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض المجني عليها بذات الزمان والمكان بواسطة سلاح أبيض، حيث تعدى المتهم عليها ضربًا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية، وقام المتهم بشل مقاومة المجني عليها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من هتك عرضها وملامسة مواطن عفتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا شرب المخدرات السبب، والشيطان شجعني عند رؤية الفتاة دون ذويها، وأنه استغل تواجد المجني عليها بمفردها في الشارع، وقام بإيقافها لخوفها منه. وأضاف المتهم أنه أخرج سلاح أبيض من ملابسه ليهددها وعانقها بالقوة لشهوة في نفسه، وحصر ملابسها عنها قاصدًا من ذلك هتك عرضها بالقوة.

وأشار المتهم إلى أنه ترك الفتاة في الشارع وفر هاربا خوفا من المارة، وفضح أمره وفوجئ بضبط الشرطة له أثناء اختبائه داخل مسكن شقيقته.

وذكر تقرير الطب الشرعي أنه تم الاعتداء علي الفتاة، وهتك عرضها وتبين تواجد آثار جريمة المتهم علي ملابس الفتاة، وكدمات في جسدها نتيجة ضرب المتهم المجني عليها.

وتعود أحداث الواقعة لتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، ببلاغ من ربة منزل وزوجها يتهما سائق توك توك بهتك عرض نجلتهما، وأكدا في بلاغهما بأن المتهم خطف المجني عليها من الشارع وهددها وهتك عرض نجلتهما بالقوة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة البساتين من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة هتك العرض والتعدي على الفتاة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.