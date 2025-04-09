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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل تعلن بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات عامة بالإمارات

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أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن بدء إختبارات العمال المصريين المُرشحيين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإختبارات حدثت داخل "وحدة توجيه ما قبل المغادرة "،التابعة للوزارة ،بحضور ممثل عن "الشركة الإماراتية" ،وأن هؤلاء المرشحين كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام ،وأنها دليل على مصداقية تلك الفرص بحسب تصريحات وزير العمل محمد جبران.

وكان الوزير جبران أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الامارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي،حسب الخبرة،وأن السن من 25 الى 40 سنة .

ومن المزايا : توفير الإقامة ، والمواصلات ،والتأمين الصحي ، وساعات إضافية ،وأن العقد مدته سنتان، وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن : 

1- عدد 20 فني جبس بورد ، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم ،والخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

2- 20 فني نجار خشب "موبيليا"،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات. 3- 20 فني نجار خشب "ديكور "،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات. 4- 20 فني حداد لحام "مظلات"،برواتب من 1700 إلى 1900 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات. 5-  5 فني كهرباء وتكييف ،برواتب من 1600 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 4 إلى 6 سنوات.

6- 100 عامل في مجال الزراعة والري ،برواتب 1400 درهم ،وخبرة عام واحد ..

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