طفلة الطالبية أبرزها.. الجيزة تسجل 4 حالات تحرش وهتك عرض خلال شهر

شهدت محافظة الجيزة، خلال الفترة الأخيرة، تكرارًا لحوادث التحرش، داخل محافظة الجيزة، حيث تم تسجيل ٤ حالات خلال أقل من شهر واحد فقط.

وبذلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مجهودات كبيرة للقبض على الجناة فى أقل من ٢٤ ساعة.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز الوقائع التى حدثت.

هتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ببولاق الدكرور

حررت ربة منزل بديوان قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغًا تتهم فيه طالبًا بهتك عرض ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 12 عامًا داخل مدرسة بدائرة القسم.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طالبًا بهتك عرض ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 12 سنة داخل مدرسة بدائرة القسم.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

صرخة طفلة وجثة متحرش بمنطقة الطالبية

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، عندما أقدم مسن في عقده السادس على التحرش بطفلة كانت تسير رفقة والدتها وسط الشارع، حيث لامس المتهم أجزاء حساسة من جسدها.

فقامت الطفلة بالصراخ وعند مطاردة الأهالي له اختل توازنه وسقط فارتطم رأسه بالرصيف وتوفي.

تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي الرائد عبدالحميد مرسي، رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص وسط الشارع بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن في عقده السادس به آثار اصطدام بجسم صلب وبعمل التحريات تبين أن المتوفى قام بالتحرش بطفلة كانت تسير رفقة والدتها وسط الشارع حيث لامس المتهم أجزاء حساسة من جسدها، فقامت الطفلة بالصراخ وعند مطاردة الأهالي له اختل توازنه وسقط فارتطم رأسه بالرصيف وتوفي.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عامل يتحرش بربة منزل فى الحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل المتهم بالتحرش بربة منزل بمدخل عقار بمنطقة الحوامدية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بضبط عامل تحرش بربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عامل بالتحرش بربة منزل بمدخل عقار وتمكن الأهالي من ضبطه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سائق توكتوك يتحرش بسيدة فى أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق توك توك المتهم بالتحرش بسيدة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها والفرار بدراجته بمنطقة أوسيم.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من سيدة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها والفرار بدراجته بدائرة المركز، وبعمل التحريات وتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه ودرجته.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.