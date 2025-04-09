ما هو كارت المحفظة المستخدم لركوب مترو الأنفاق وطريقة استخراجه وسعره؟

اتجهت الأنظار إلي كارت المحفظة الذكي الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها الرئيسان السيسي وماكرون بمحطة عدلي منصور، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

تقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن كارت المحفظة الذكي المستخدم لركوب مترو الأنفاق وطريقة استخراجه وسعره كالآتي:

- نظام ذكي حديث يتم تطبيقه لأول مرة داخل شبكة مترو الأنفاق.

- يسمح بالعبور مباشر عبر بوابات التذاكر الإلكترونية دون الحاجة للشراء.

- يهدف الكارت إلى تيسير رحلات الركاب اليومية.

- الكارت غير مخصص لشخص بعينه ويمكن استخدامه من قبل أكثر من شخص.

- رصيد المحفظة يظل محفوظًا في حالة عدم الاستخدام.

- يساعد في تقليل استهلاك الورق وبالتالي المساعدة في الحفاظ على البيئة.

- يمكن شراء الكارت من أي مكتب بيع تذاكر أو ماكينات بيع التذاكر (TVM).

- يمكن شحن الكارت أكثر من مرة في حالة كونة صالح للاستخدام.

- تبلغ تكلفة استخدام كارت المحفظة أول مرة 120 شاملة ثمن الكارت و40 جنيهًا رصيد يمكن شحنها حتى 500 جنيه.