أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

يتراوح سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 5.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البطاطس من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

يتراوح سعر البصل من 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر الكوسة من 2.5 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر الباذنجان البلدي سعرا يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات، يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 10 إلى 15 جنيها.

ويتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا، والفلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيها، وسعر الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 23 جنيهًا، وسعر الفلفـل حامـي صـوب من 15 إلى 23 جنيهًا، وسعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 45 إلى 55 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 9 جنيهات، أما سعر القلقاس فتراوح من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطا يتراوح من 3.5 إلى 9.5 جنيه، ويتراوح سعر الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا، و سجل سعر كيلو اللفت من 3 إلى 5 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتشهد أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، حالة من التذبذب في الأسواق وفقًا لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وبلغ متوسط أسعار التفاح المحلي في الأسواق اليوم بين 62 و66 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 14 إلى 26 جنيهًا.

فيما يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 8 إلى 16 جنيهًا.

ويتراوح سعر الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في الأسواق فتتراوح 88.54 جنيه للواحدة.

وبالنسبة لأسعار البرقوق في الأسواق يسجل 56.24 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر الليمون بلدي من 70 إلى 80 جنيهًا.

ويتراوح سعر الليمون الأضاليا من 17 إلى 21 جنيهات.

وسعر التفاح الأمريكي إيطالي تراوح من 50 إلى 100 جنيه.

وسجل سعر الخوخ البلدي العريشي من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو.