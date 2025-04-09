عقار أسيوط المنهار.. إحدى الناجيات تتواصل مع رجال الحماية من تحت الأنقاض

تواصلت نهال إحدى ضحايا عقار أسيوط المنهار من تحت الأنقاض مع رجال الحماية المدنية.

وكان رجال الحماية المدنية بأسيوط استخرجوا، ٦ جثامين من تحت أنقاض المنزل المنهار بشارع التربية والتعليم بأسيوط، واستمرار البحث عن ٣ آخريين.

وكانت شهدت محافظة أسيوط ، صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار بتفرعات شارع الهلالي وعلي الفور انقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

واستخرج رجال الحماية المدنية ٦ جثامين وهم، جنا وليد سيد ١٢ سنة، وفريدة ٦ شهور، محمد مصطفي ٨٠ سنة، ومروة محمد مصطفي ٣٨، وصباح أحمد عبد الحليم ٦٠، وفاطمة.

ويواصل رجال الحماية المدنية البحث عن ٣ آخريين مفقودين تحت الأنقاض وهم سحر عبد الباقي، مريم إمام، نهال إمام، وتم نقل المتوفين الي مستشفي أسيوط الجامعي