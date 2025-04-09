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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقار أسيوط المنهار.. إحدى الناجيات تتواصل مع رجال الحماية من تحت الأنقاض

حادث إنهيار عقار
حادث إنهيار عقار اسيوط
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تواصلت نهال إحدى ضحايا عقار أسيوط المنهار من تحت الأنقاض مع رجال الحماية المدنية. 

وكان رجال الحماية المدنية بأسيوط استخرجوا، ٦ جثامين من تحت أنقاض المنزل المنهار بشارع التربية والتعليم بأسيوط، واستمرار البحث عن ٣ آخريين.

وكانت شهدت محافظة أسيوط ، صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار عقار بتفرعات شارع الهلالي وعلي الفور انقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

واستخرج رجال الحماية المدنية ٦ جثامين وهم، جنا وليد سيد ١٢ سنة، وفريدة ٦ شهور، محمد مصطفي ٨٠ سنة، ومروة محمد مصطفي ٣٨، وصباح أحمد عبد الحليم ٦٠، وفاطمة.

ويواصل رجال الحماية المدنية البحث عن ٣ آخريين مفقودين تحت الأنقاض وهم سحر عبد الباقي، مريم إمام، نهال إمام، وتم نقل المتوفين الي مستشفي أسيوط الجامعي

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