تحديات الصحة في ظل الذكاء الاصطناعي محور المؤتمر العلمي الرابع لتمريض قناة السويس

تنظم كلية التمريض فعاليات المؤتمر العلمي الرابع للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان: "التحديات الصحية بين التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويُقام المؤتمر بإشراف الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض وبإشراف تنفيذي الدكتورة فتحية عبدالرزاق عفيفي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، ويتولى مهمة مقرر المؤتمر الأستاذ المساعد الدكتورة أميرة محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي، والتي تتولى أيضًا رئاسة لجنة الإعلام بالكلية.

يُسلّط المؤتمر الضوء على أحدث التحديات الصحية في عصر تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويبحث سبل توظيف هذه التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية، وربط الابتكار الأكاديمي بالواقع العملي، بما يخدم المجتمع المحلي والدولي.

وقد وجهت إدارة الكلية دعوة عامة للسادة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، والممارسين الصحيين للمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز، سواء بالحضور الفعلي أو من خلال منصة "مايكروسوفت تيمز" الإلكترونية، وذلك لضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف التخصصات.

للتسجيل والمشاركة في المؤتمر، يمكن استخدام الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/Yhc8guAzAk

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات علمية ثرية تسهم في استشراف آفاق جديدة لمستقبل الصحة في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدة حرص جامعة قناة السويس على دعم التميز البحثي وتشجيع الحوار العلمي البنّاء.

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