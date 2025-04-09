بالأسماء| استخراج 6 جثامين بينهم طفلين والبحث عن آخرين تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار.. شاهد

استخرج رجال الحماية المدنية بأسيوط، ٦ جثامين من تحت انقاض المنزل المنهار بشارع التربية والتعليم بأسيوط، واستمرار البحث عن ٣ آخرين.

وشهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم حادث، انهيار عقار بتفرعات شارع الهلالي وعلي الفور انقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وانتشلت الحماية المدنية جثامين كلا من جنا وليد سيد ١٢ سنة، وفريدة ٦شهور، ومحمد مصطفي ٨٠ سنة، ومروة محمد مصطفي ٣٨، وصباح اجمد عبد الحليم ٦٠، وفاطمه.

ويواصل رجال الحماية المدنية البحث عن ٣ آخرين مفقودين تحت الأنقاض وهم سحر عبد الباقي، ومريم امام، ونهال امام، وتم نقل المتوفيين الي مستشفي أسيوط الجامعي