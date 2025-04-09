محافظ القليوبية يعتمد حركة تعيينات مديرية ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تعيينات مديرية ووكلاء الإدارات التعليمية، حيث تقرر تكليفهم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة بالإدارات المختلفة لحين إجراء المسابقة الرسمية لشغل الوظائف بالطرق المتبعة.

وأعلن محافظ القليوبية في حضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الحركة ضمت عددا من الوجوه الجديدة، فيما جرى تجديد الثقة في عددا من الكوادر الحالية في كل الإدارات التعليمية لتسيير العمل وأن الحركة جاءت كالتالي: أحمد زكي توفيق البنهاوي مديرا لإدارة بنها التعليمية، وطارق إبراهيم عزب إبراهيم وكيلا لإدارة بنها التعليمية.

وفي إدارة طوخ جرى تعيين حسام الدين سعيد ذهدى مديرا، والصياد عبد العزيز الصياد الزهوي وكيلا.

وفي إدارة كفر شكر التعليمية: خالد عطا الطوخي عبده عبد الباقي مديرا، وجرى تعيين داليا محمد فاروق محمد وكيلا لإدارة شبين القناطر، ومحمد فايز مصطفى كشك مديرا.

وتعيين أشرف عكاشة طلبة مسعود سعد وكيلا لإدارة الخانكة التعليمية، وصلاح الدين محمد محروس سالم مديرا، ومحمد أحمد عواض محمد وكيلا.

وفي إدارة قها جرى تعيين أمنية فاروق محمود شارودة مديرا، وسها إبراهيم سليمان السيد وكيلا.

كما جرى تعيين يحيى عبد الله الدسوقي الغمراوي مديرا لإدارة قليوب التعليمية، وحسام جودة نورالدين محمود وكيلا.

وتعيين سعد محمود عبد العزيز عسل مديرا لإدارة القناطر الخيرية، ونجلاء محمد محمد الغزولي وكيلا.



وفي غرب شبرا الخيمة جرى تعيين هشام سید محمد أحمد العتموني مديرا، وبليغ عبد الرحمن عبد المرضي بدوي وكيلا، وتعيين أيمن محمد عواد زيدان مديرا لإدارة شرق شبرا الخيمة، وممدوح موسى عبد التواب على وكيلا.

كما جرى تعيين عزه فتحى عبد العظيم محمد مديرا، وهشام شحاته السيد شحات وكيلا لإدارة الخصوص، وخالد محمد محمد أبو العلا مديرا لإدارة العبور، وعزة عطا إبراهيم وكيلا لنفس الإدارة.

وأوضح محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحركة جرى إعدادها وفق المعايير الوظيفية والتعليمية من خلال لجان ضمت الجهات المعنية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بنها وعددا من الجهات.

فيما أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى الدفع بالقيادات التي شملتها الحركة لتحقيق الاستقرار واستكمال الهياكل الإدارية بالإدارات استعدادا لامتحانات نهاية العام.