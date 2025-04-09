غدا.. قافلة طبية في تخصص الرمد بمستشقي أطفيح المركزي

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الشئون الصحية بتنظيم قافلة طبية في تخصص الرمد بمركز أطفيح وذلك يوم الخميس الموافق ١٠ ابريل ٢٠٢٥ بمستشفي أطفيح المركزي .

وتوضح محافظة الجيزة بأن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي على المرضى كما يتم إجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية مثل عمليات إزالة المياه البيضاء وحالات الجلوكوما وأمراض الشبكية والحقن الشبكي .

من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المبادرات والقوافل الصحية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في كافة مراكز المحافظة .

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بتقديم الدعم اللازم للقافلة الطبية لتسهيل تقديم خدماتها وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين .

كما أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة تحت إشراف مدير المستشفى ومنسق الرمد بالمديرية ويضم الفريق أربعة أطباء أخصائيين في طب وجراحة العيون وفني بصريات وإداري داعيةً جميع المواطنين للاستفادة من خدماتها .