جامعة الفيوم: بدء فعاليات احتفالية عيد العلم السابع عشر بطابور العرض

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، انطلقت أولى فاعليات عيد العلم السابع عشر بالجامعة؛ بحضور السادة عدد من السادة عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، والسادة المكرمين.

جدير بالذكر أن طابور العرض انطلق من أمام المكتبة المركزية، وصولًا إلى مبنى إدارة الجامعة، وذلك تمهيدًا لاستكمال مراسم الاحتفالية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٩.

وقال أ.د ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة إن عدد المكرمين باحتفالية عيد العلم السابع عشر بلغ ١٢٠٠ من أبناء الجامعة سيتم تكريمهم على فترتين؛ تضم الفترة الأولى: جائزة جامعة الفيوم التقديرية فى القطاعين العملي والأدبى، وجائزة جامعة الفيوم للتفوق فى البحث العلمي في القطاعين العملي والأدبي، وجائزة جامعة الفيوم للتفوق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى التأليف العلمي في القطاعين العملي والأدبي، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى الترجمة، وتكريم الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة السابق، والسادة العمداء السابقين، وكذلك السادة الوكلاء السابقين، والقيادات الإدارية السابقة، والحاصلين على جائزة السفير علي العشيري لأفضل بحث تطبيقي أو مشروع تخرج بجامعة الفيوم، وجائزة جامعة الفيوم لأفضل رسالتي (ماجستير - دكتوراة) في القطاعين العملي والأدبي، وتكريم السادة الحاصلين على جائزة التميز في النشر العلمي الدولي.

وأضاف أن الفترة الثانية سيتم فيها تكريم الراحلين من السادة أعضاء هيئة التدريس، والراحلين من السادة العاملين بالجامعة، والحاصلين على جائزة التميز الإداري، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة العامل المثالي، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى (معيار التميز العلمي)، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى للسادة الأساتذة والأساتذة المساعدين في المجالات العلمية المختلفة، وأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، والطلاب الوافدين الحاصلين على درجة الدكتوراة، والإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، وأوائل البكالوريوس والليسانس بالكليات المختلفة، والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.