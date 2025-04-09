350 خادما يتسلمون شهادات التخرج في ختام كورس خدام الطفولة بحلوان

نظمت لجنة خدام مرحلة الطفولة بإيبارشية حلوان والمعصرة، حفل ختام كورس "تَمِّمْ خِدْمَتَكَ"، بكاتدرائية السيدة العذراء بحلوان، مقر المطرانية، وذلك بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية، ويُعد هذا الكورس الأول من نوعه، مستهدفًا دعم وتطوير مهارات الخدام والخادمات في خدمة الطفولة.

شارك في تقديم المحاضرات نخبة من الخدام المتخصصين، كما ألقى القس موسى فتحي، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية التحرير وسكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية، محاضرة توعوية بعنوان "التربية الجنسية"، ضمن البرنامج التدريبي.

وعبّر المشاركون في الكورس عن سعادتهم بالمحتوى المقدم والتنوع في الموضوعات التي لامست واقع خدمتهم اليومية، مؤكدين أن البرنامج ساهم في تطوير رؤيتهم وتعزيز أدواتهم التربوية والنفسية للتعامل مع الأطفال داخل الكنيسة.

شهد الحفل عددًا من الفقرات التفاعلية والعروض التقديمية التي استعرضت ما تم تدريسه خلال فترة الكورس، إلى جانب كلمات تشجيعية من بعض المحاضرين والخدام الروحيين.

وأعلنت اللجنة عن نيتها إطلاق نسخ متقدمة من الكورس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة تخدم مختلف المراحل العمرية، في إطار خطة متكاملة للنهوض بخدمة الطفولة على مستوى الإيبارشية.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على نحو 350 خادمًا وخادمة من أبناء الإيبارشية، قام بتسليمها الأنبا ميخائيل، مشيدًا بالجهد المبذول وروح الالتزام التي ظهرت خلال فترة الكورس.