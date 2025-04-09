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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم أطفال.. استخراج 6 جثامين من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار (فيديو)

انهيار عقار اسيوط
انهيار عقار اسيوط
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استخرج رجال الحماية المدنية بأسيوط، 6 جثامين من تحت أنقاض المنزل المنهار بشارع التربية والتعليم بأسيوط، واستمرار البحث عن 3 آخرين.

وشهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم حادث، انهيار عقار بتفرعات شارع الهلالي، وعلى الفور انقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، جنا وليد سيد 12 سنة، فريدة 6 أشهر، محمد مصطفى 80 سنة، مروة محمد مصطفى 38 سنة، صباح أحمد عبد الحليم 60 سنة، وفاطمة

ويواصل رجال الحماية المدنية البحث عن 3 آخرين مفقودين تحت الأنقاض وهم سحر عبد الباقي، مريم إمام، نهال إمام، وتم نقل المتوفيين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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حادث عقار انهيار