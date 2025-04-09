قيمتها 40 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

في ذات السياق تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (مطروح - السويس -الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن مطروح

ضبط (5 عناصر إجرامية) بدائرة مركزي شرطة سيدي براني والسلوم، وبحوزتهم (65 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 60 ألف قرص مخدر لعقاري "الترامادول – الكبتاجون" - 4 بنادق خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات).

مديرية أمن السويس

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة السويس، وبحوزتهما

(20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهم (أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مينا البصل.. وبحوزتهما (أكثر من 12كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (40 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.