سنجر: زيارة ماكرون لمصر عظيمة ومتنوعة ولها أبعاد إنسانية وسياسية واقتصادية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عظيمة ومتنوعة ولها أبعاد إنسانية وسياسية واقتصادية، متابعا أن زيارة ماكرون لمستشفى العريش قبل مغادرته تعكس الجانب الإنساني.

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيارة ماكرون كانت متكاملة وتعيد مجد العلاقات المصرية الفرنسية وتجعلها تاريخا وحاضرا ومستقبلا، مشيرا إلى رسالة الرئيس الفرنسي خلال عودته في الطائرة إلى بلاده، قائلا "رأيت نبض القلوب" وهو ما يدل على الشعور الجيد من ماكرون بلقائه الرئيس السيسي والمصريين والفلسطينيين في مستشفى العريش.

كما تابع سنجر، أن زيارة ماكرون لمصر كانت لافتة وتحدثت عنها الاعلام الأمريكي وأعادت الشعور بإمكانية إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط التي عانت كثيرا مؤخرا.