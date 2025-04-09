تفاصيل ضبط الأمن لمدير مبيعات نصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من الشركة محل عمله والتحصل على مبالغ مالية من أخرين بدعوى توظيفها لهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية) بتضرره من (مدير مبيعات بذات الشركة – له معلومات جنائية) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من إيرادات المبيعات وفى وقت لاحق تبلغ من (11 شخصا أخرين) بتتضررهم من المتهم المذكور لتحصله منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور , وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.