أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تخلت أسعار العملات المشفرة عن مكاسبها التي حققتها خلال الأيام الماضية لتعاود الانخفاض مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بقيادة العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين"، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي ترامب برفع الرسوم الجمركية وفرضها على معظم دول العالم، وعلى رأسها الصين لتزداد التوترات التجارية بالتصاعد بين واشنطن وبكين.

وقد انعكست هذه الأجواء المتوترة بشكل مباشر على سوق العملات الرقمية، الذي شهد تقلبات حادة، خاصة بعد تهديدات جديدة أطلقها الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، مما أثر بشكل ملحوظ على أداء عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

سعر عملة بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم تراجعا ملحوظا بنسبة 4.85% إلى 76.414 ألف دولار.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.49 تريليون دولار.

في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 52.08 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 11.29% من قيمتها.

العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 9.73% اليوم إلى 1.443 دولار دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.81% عند 549 دولارا.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 6.24 % ليبلغ 0.5611 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 6.62% ليسجل 1.7912 دولار.

كما هبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 6.64% ليصل إلى 0.142391 دولار.