مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط 5 أخرين فى حملات أمنية بقنا

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام بؤرة إجرامية تضم (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "مخدرات – سرقة بالإكراه – إتلاف عمد") بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقًا وقطاعى الأمن العام - الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مقتل زعيم البؤرة وأحد العناصر وضبط باقى العناصر، وبحوزتهم (30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 2 سلاح آلى – بندقية خرطوش – طبنجة).

هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.