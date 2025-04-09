هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 9 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

هبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 30,474.24 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 8,835.5 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.51%، ليغلق عند مستوى 12,126.19 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 3,190 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 7,046.32 نقطة.

وانخفض مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 13,511.39 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.58% ليغلق عند 38,048.19 نقطة.